"La meilleure Coupe du monde de tous les temps", selon le patron de la Fifa

Gianni Infantino n’y est pas allé par quatre chemin vendredi à l’heure de dresser un premier bilan de cette Coupe du monde 2018. "Il y a quelques années j’avais dit que ce Mondial serait le meilleur de l’histoire et je peux aujourd’hui le dire avec conviction: il s’agit de la meilleure Coupe du monde de tous les temps", dixit le président de la Fifa.

Un Suisse qui a par ailleurs salué l’organisation russe, à travers la Sbornaya notamment. "L’héritage de cette Coupe du monde va faire remonter dans le classement des nations du foot comme la Russie. Ce qui a été construit, a été construit pour l’avenir."

Et de conclure: "La Russie a changé, est devenue un véritable pays de football, pas simplement avec la Coupe du monde organisée au plus haut niveau, mais le football fait aussi partie maintenant de l’ADN du pays, grâce aux performances de l’équipe nationale, à tout le travail réalisé, aux infrastructures, tout est magnifique et très efficace."