La Croatie s'amuse de l'Argentine

L'Argentine est au bord du précipice. L'Albiceleste a été écrasée jeudi par la Croatie (0-3) lors de la deuxième journée du groupe D de la Coupe du monde 2018. Ante Rebic a ouvert le score en début de seconde période (53e) après une énorme erreur de Caballero, puis Luka Modric a inscrit le deuxième but en fin de partie (80e) et Ivan Rakitic a clôturé la marque dans le temps additionnel (90e+1). Les Croates comptent six points en tête de la poule et sont qualifiés pour les huitièmes de finale, l'Argentine reste à un point et se retrouve en position très délicate avant Islande-Nigeria vendredi - l'Islande compte également un point, le Nigeria zéro.