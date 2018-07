La Croatie met fin à l'épopée de la Russie

Vladimir Poutine, comme au tour précédent face à l’Espagne, n’avait pas cru bon de faire le déplacement à Sotchi (le premier Ministre Dmitry Medvedev était présent). Après tout, le maître du Kremlin préfère le hockey au football… Avait-il une confiance aveugle dans les hommes du sélectionneur Stanislav Cherchesov pour les assurer de sa présence en finale, le 15 juillet, à Moscou ? Comme si le dirigeant restait le seul imperméable à l’engouement de tout un pays, incrédule face au parcours historique de la Sbornaia.

Une première présence en quarts de finale depuis la chute de l’ex-URSS relevait déjà de l’impensable. Alors imaginer une accession au dernier carré tenait du surnaturel. Et pourtant, une fois encore, c’est en déjouant tous les pronostics que Denis Cheryschev, l’improbable nouveau héros national, auteur de son quatrième but de la compétition, surprend le favori croate dans ce dernier quart de finale. Un nouveau petit bijou dans la lucarne d’un Danijel Subasic impuissant (1-0, 31e) et l’équipe de Luka Modric rate son entame de match.

Subasic plus fort que la douleur

Le même « ronron » et cette même possession sans efficacité du ballon, fatale à la Roja, rendent inoffensive l’équipe au damier. Qui n’a pourtant besoin que de huit minutes pour revenir à hauteur. Enfin une absence de la défense russe permet à Mario Mandzukic de servir en débordement Andrej Kamaric, dont la tête croisée remet les deux équipes à égalité (1-1, 39e). Du 100 % de réussite de part et d’autres dans ce premier acte verrouillé.

Les « Diables rouges » tiennent en respect leurs adversaires. Une nouvelle fois. Et quarante-cinq minutes supplémentaires n’y changent rien, malgré l’énorme opportunité croate. Ivan Perisic croise sa frappe au point de penalty, mais trouve la base d’un poteau sortant, qui voit le ballon du Monégasque passer devant la ligne de but sans trouver preneur (60e). Alors que la tête d’Aleksandr Erokhin n’est pas cadrée sur la seule occasion russe digne de ce nom (72e), pas plus de réussite sur ce nouveau vent de panique dans la surface du pays hôte (77e). C’est Subasic qui, foudroyé par une apparente douleur musculaire derrière la cuisse, doit s’interposer sur la tentative totalement excentrée de Fedor Smolov (90e+4). Pour envoyer, comme en huitième de finale, chacune des deux équipes en prolongation.

Mais après un contact suspect à l’entrée de la surface entre Dejan Lovren et Smolov (100e), c’est sur corner que le colosse Domagoj Vida place un coup de tête un brin chanceux, mais a priori victorieux (1-2, 101e). Subasic est encore là pour stopper les tentatives de Daler Kuziaev (112e) et Smolov (113e). Avant que l’impensable n’advienne sur ce coup-franc parfait d’Alan Dzagoev et ce coup de tête gagnant de Mario Fernandes (2-2, 115e). L’ex-Brésilien qui rate pourtant son tir au but, tout comme Smolov en échec face à Subasic déjà auteur de trois arrêts face au Danemark. Et encore décisif, bien que diminué.

L’Angleterre affrontera bien mercredi prochain, à Moscou, des Croates entamés par une heure de jeu supplémentaire, mais tout aussi décidés malgré ce handicap à atteindre cette finale dont un certain Lilian Thuram les avait privés un soir de juillet 1998.

(*) Les 5 dernières nations hôtes du Mondial, qualifiées en quarts de finale, avaient atteint les demi-finales (Italie 1990, France 1998, Corée du Sud 2002, Allemagne 2006, Brésil 2014).