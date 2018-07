La compo probable de la Croatie face aux Bleus

Comme Didier Deschamps, qui devrait reconduire le même onze de départ que celui qui a battu la Belgique en demi-finales (1-0), Zlatko Dalic devrait aligner, ce dimanche à Moscou lors de la finale de la Coupe du monde entre la France et la Croatie (17h), l'équipe victorieuse de l'Angleterre (2-1 après prolongation).

Le gardien monégasque Danijel Subasic sera dans le but, avec devant lui une charnière puissante composée de Dejan Lovren et Domagoj Vida. A droite, le défenseur de l'Atletico Madrid, Sime Vrsaljko est attendu, tout comme Ivan Strinic à gauche. Un temps incertain en raison d'une douleur à la cuisse, le nouvel arrière gauche de l'AC Milan pourrait laisser sa place à Josip Privaric. Au milieu de terrain, le précieux Marcelo Brozovic épaulera les deux artistes Luka Modric et Ivan Rakitic. En attaque, le trio sera composé d'Ante Rebic, Mario Mandzukic et Ivan Perisic. Ménagé à l'entraînement, le joueur de l'Inter pourrait éventuellement céder sa place à Marko Pjaca.

La compo probable de la Croatie: Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Modric, Brozovic, Rakitic - Rebic, Mandzukic, Perisic.