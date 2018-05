La chanson de la Coupe du monde dévoilée

La chanson officielle de la Coupe du monde a été dévoilée ce vendredi.

Comme prévu, Will Smith fait partie des interprètes de "Live It Up", accompagné de Nicky Jam et Era Istrefi.

Le coup d'envoi de la compétition est prévu dans trois semaines au stade Loujniki de Moscou avec le match opposant la Russie à l'Arabie Saoudite.