Vainqueur de l’Angleterre (1) dans la finale du Groupe G, la Belgique peut bien savourer sa victoire. En premier parce qu’elle permet aux Diables Rouges de boucler ce premier tour avec trois victoires en trois matches, comme l’Uruguay et la Croatie, mais également parce qu’elle met fin à 82 ans de disette.

La Belgique n’avait plus battu en effet l’Angleterre depuis… mai 1936 et un succès 3-2. Au total, il ne s’agit que de la deuxième victoire des Diables Rouges sur l’Angleterre en 22 matches, pour 5 nuls et 15 défaites !