La Belgique trop forte pour le Panama

Les Diables Rouges n'ont pas manqué leurs débuts au Mondial. Ce lundi, la Belgique a aisément pris l'ascendant sur le Panama, qui disputait pour l'occasion le premier match de son histoire en Coupe du monde et a été corrigé (3-0) au stade olympique de Sotchi.

Face à un adversaire combatif et regroupé, les hommes de Roberto Martinez ont patienté avant de faire la différence, d'abord grâce à Dries Mertens en début de second acte (47e), puis grâce à un doublé de Romelu Lukaku (69e et 75e). Les Belges prennent donc provisoirement la tête du groupe G en attendant le résultat de l'opposition entre l'Angleterre et la Tunisie, programmée en soirée (20 heures).