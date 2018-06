La Belgique écrase la Tunisie

La Belgique a largement battu (5-2) la Tunisie, samedi, pour son deuxième match de la compétition dans le groupe G. Ce sont des doublés d'Eden Hazard (6e et 51e) et de Romélu Lukaku (16e et 45e+3), ainsi qu'une réalisation de Michy Batshuayi (90e) qui ont permis aux Diables Rouges de quasiment assurer leur qualification pour les huitièmes de finale. Dylan Bronn avait réduit l'écart pour la Tunisie, pratiquement éliminée, en première période (18e), Wahbi Khazri allégeant l'addition dans les arrêts de jeu (90e+3). L'Angleterre affrontera le Panama dimanche pour tenter de suivre la cadence des joueurs de Roberto Martinez.