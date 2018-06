Kalinic viré de la sélection croate !

Nikola Kalinic ne disputera pas la Coupe du monde 2018. L'attaquant de l'AC Milan était pourtant bien dans la liste des 23 Croates sélectionnés pour le grand rendez-vous estival, mais ce dernier a été exclu du groupe ce lundi par son sélectionneur Zlatko Dalic. Ce dernier n'a pas supporté que son joueur refuse d'entrer en jeu samedi face au Nigeria (2-0), pour le premier match des "Vatreni" (les Flamboyants) dans le groupe D.

"Lors de la rencontre avec le Nigeria, Kalinic était en train de s'échauffer et devait rentrer en seconde période, mais il a dit qu'il n'était pas prêt à rentrer en raison d'un problème de dos. La même chose s'est produite lors du match amical contre le Brésil et avant la séance d'entraînement de dimanche. J'ai calmement accepté cela et comme j'ai besoin que mes joueurs soient en forme et prêts à jouer, j'ai pris cette décision", a expliqué Dalic sur le site de la fédération croate. Une blessure qui semble d'abord diplomatique entre Kalinic et son sélectionneur.

Le joueur de 30 ans a désormais du temps pour soigner son dos et négocier son transfert du côté du FC Séville, où il est annoncé depuis plusieurs jours. De son côté, Zlatko Dalic a un attaquant en moins sous la main, mais la sélection croate ne manque pas de talents dans ce secteur de jeu avec Mario Mandzukic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Marko Pjaca et Ante Rebic.