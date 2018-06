Japon: Six changements contre la Pologne !

Les Blue Samurais sont pour le moment leaders de la poule, tandis que l'équipe de Robert Lewandowski, quatrième, est déjà éliminée.

Comme attendu Lukasz Fabianski remplace Wojciech Szczesny dans le but de cette dernière, alors qu'Artur Jedrzejczyk et Rafal Kurzawa disputeront leurs premières minutes de la compétition. Le sélectionneur nippon, Akira Nishino, change, lui, six éléments par rapport au nul 2-2 contre le Sénégal dimanche à Iekaterinbourg (2e j.)