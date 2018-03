Isco égratigne Zidane

Si les départs de Gareth Bale et de Karim Benzema semblent désormais inéluctables, ils ne devraient pas être les seuls à quitter le Real Madrid à la fin de la saison. D'autres joueurs pourraient les imiter, au premier rang desquels Isco, auteur d’une saison en demi-teinte et lassé de devoir trop souvent se contenter d’un rôle de doublure. Pep Guardiola a d’ailleurs bien senti l’aubaine et rêverait de l’attirer à Manchester City.

Et ce n’est pas sa prestation étincelante livrée face à l’Argentine, mardi, qui va refroidir les ardeurs des Citizens. Car si l’Espagne a corrigé l’Albiceleste (6-1), elle le doit en grande partie à Isco, le Madrilène se fendant d’un triplé d’autant plus retentissant qu’il n’a inscrit que trois buts toutes compétitions confondues avec le Real Madrid lors des cinq derniers mois. Mais à l’en croire, tout ne serait qu’une question de confiance.

En sélection, je revis. Isco

"En sélection, l’entraîneur me fait confiance et me donne du temps de jeu. Au Real, je n’ai pas la confiance dont a besoin un joueur pour briller. Le problème, c’est que je ne sais pas comment gagner la confiance de Zidane, si ce n’est en continuant de travailler", a-t-il ainsi lâché devant les micros. Des propos qui risquent de mal passer du côté de Madrid.

Et ce d’autant plus que l’ancien prodige de Malaga en a remis une couche, exprimant même un certain mal-être chez les Merengue. "En sélection, je revis", a-t-il notamment lancé. Julen Lopetegui, le sélectionneur espagnol, a, lui, préféré botter en touche. "Je ne vais pas parler du Real Madrid et commenter les décisions de Zinédine Zidane. Ce serait faire des histoires", a-t-il expliqué, toujours auprès de Marca.