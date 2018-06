Iran-Jahanbakhsh: "On a fait tout notre possible"

Lundi soir, l'Iran a quitté la Coupe du monde sur une note positive, après avoir arraché le nul (1-1) contre le Portugal lors de la troisième et dernière journée du groupe B. Mais la Team Melli rate aussi la qualification pour un petit point...

"C'est tellement décevant pour nous. On s'est procuré des occasions, mais on n'a pas réussi à marquer plus, a déclaré Ali Reza Jahanbakhsh après le coup de sifflet final. On a eu une énorme occasion à la fin du match, on aurait pu marquer et gagner. Comme tout le monde l'a vu, on a fait tout notre possible pour gagner".