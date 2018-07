"Ibra" félicite Pogba, à sa manière

Zlatan Ibrahimovic a salué la victoire en Coupe du monde de Paul Pogba et de l'équipe de France en publiant une photo de son ancien coéquipier à Manchester United, dans les vestiaires, avec le précieux trophée à la main.

"Laisse les parler, le jeu parle de lui-même", a commenté "Ibra", en référence aux critiques dont a pu faire l'objet l'international français ces dernières années, en club ou en sélection.

Let them talk but the game speaks for itself @paulpogba #pogcup #myapprentice #congratsfrance pic.twitter.com/CzM0Am7fxj