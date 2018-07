Lucas Hernandez se méprend sans doute. Interrogé sur la présence de Thierry Henry sur le banc de la Belgique, le jeune défenseur tricolore a en effet expliqué, samedi, que l’ancien Gunner "sera content si on gagne parce qu’il est avant tout français." Le deuxième adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges vivra à coup sûr pourtant très mal une qualification de la France.

Thierry Henry verrait au contraire comme une revanche un succès de la Belgique. La faute aux meurtrissures nées de la fin de son aventure chez les Bleus entre la polémique née de sa main lors du barrage retour face à l’Irlande et le fiasco de Knysna lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud. L’ancien champion du monde a également forcément mal vécu l’indifférence des dirigeants tricolores à son égard lorsqu’il a décidé de se lancer dans le métier d’entraîneur. "On l'a un peu perdu de vue, il a peu de contacts avec la Fédération", a d’ailleurs justifié Noël Le Graët dans des propos rapportés ce dimanche par Europe 1. "C'est la vie qui est comme ça. Il est en Angleterre depuis longtemps, j'ai moi-même très peu de contacts avec lui."

Interrogé par RMC Sport, François Manardo, ex-responsable de la presse au sein du staff de l’équipe de France, a pointé du doigt le mode de fonctionnement mis en place par le président de la Fédération française de football pour justifier cet état de fait. "A un moment donné, il y avait un staff pléthorique, dont je faisais partie, avec trois entraîneurs et deux adjoints. Mais quand Noël Le Graët est arrivé à la tête de la fédération, il a adopté le même système qu’il met en place pour ses entreprises avec des groupes resserrés. Il n’y avait pas de place pour un deuxième adjoint. C’est Didier Deschamps et Guy Stéphan, et personne de plus."

On ne m’a rien proposé, jamais. Thierry Henry

De quoi expliquer que Thierry Henry, une fois son diplôme d’entraîneur obtenu au Pays de Galles, s’est tourné vers Roberto Martinez avec lequel il avait échangé lors de sa formation. "On ne m’a rien proposé, jamais", n’a d’ailleurs pas manqué de souligner l’intéressé. "Je ne me suis positionné nulle part, a-t-il développé dans une interview accordée à L’Equipe à l’hiver 2017. Je n’ai appelé personne. Quand tu essaies de devenir coach, tu attends une offre. J’ai trouvé que celle de la Belgique était alléchante. Et bien proposée."

Cette collaboration fait en tout cas le bonheur de la Belgique. "Thierry Henry a été une fantastique recrue dans notre staff technique. Il est ici depuis presque deux ans, et son expérience de joueur est quelque chose de précieux. Il a remporté la Coupe du monde et l'Euro au milieu d'une génération talentueuse. Il apporte cet esprit de la gagne dans le groupe et c'est essentiel", s’est ainsi réjoui Roberto Martinez à l’évocation de l’ancien attaquant des Bleus, plus démonstratif sur le banc des Diables Rouges qu’il ne l’était avec le maillot frappé du coq.