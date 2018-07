Hazard: "Avec mes frères, on a toujours été plus supporters de la France que de la Belgique"

La photo n’a pas manqué de ressortir. Alors que la Belgique s’apprête à affronter la France en demi-finale de la Coupe du monde, le cliché d’Eden Hazard et de ses deux frères, Thorgan et Kylian, revêtus du maillot de Zidane en équipe de France fait en effet le bonheur des réseaux sociaux.

Belle photo de frères belges Kylian, Thorgan et Eden Hazard avec le maillot de Zidane avec l'Equipe de France

Thorgan et Eden vont affronter la France en demi-finales de la Coupe du Monde ! pic.twitter.com/x71444u82U — CultiFoot (@Cultifoot) 7 juillet 2018

Un cliché que le maître à jouer des Diables Rouges assume pleinement. "Avec mes frères, on a toujours été plus supporters de la France que de la Belgique car on a grandi avec 98", a-t-il expliqué, ajoutant: "À l’époque, il n’y avait pas le maillot de la Belgique, c’est pour ça qu’on portait celui de la France ! Je ne veux pas dénigrer l’équipe belge de l’époque, il y avait de très bons joueurs. Mais à cette époque, c’était la France."

Et ce d’autant plus que le joueur de Chelsea a également grandi dans le Nord de la France, faisant ses classes avec le Losc jusqu’au titre de champion de France en 2011.