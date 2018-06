Lewis Hamilton vient de remporter le Grand Prix de France et s'apprête à disputer le Grand Prix d'Autriche, dimanche avant d'enchaîner par sa course nationale à Silverstone la semaine prochaine. Un programme très chargé qui ne l'empêche pas de suivre la Coupe du monde de football. Et il a évidemment une préférence pour l'équipe d'Angleterre. "J'espère la voir en finale contre le Brésil. Ce serait génial. C'est difficile mais il faut toujours essayer", a-t-il expliqué pour le quotidien AS.