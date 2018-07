Tout au long de la demi-finale victorieuse face aux Three Lions (2-1, a.p.), et alors que son équipe aura été si longtemps menée au score, Dejan Lovren, fidèle à sa réputation de joueur bouillant et doté d’un très fort caractère, n’a cessé de refuser l’inéluctable. Une élimination que la Croatie n’en finit plus de tutoyer dans cette phase finale. Mais que les joueurs du sélectionneur Zlatko Dalic, malgré une ouverture du score concédée lors des trois tours précédents, ont su à chaque fois repousser. Au prix de trois prolongations (et deux séances de tirs au but contre le Danemark et la Russie).

De quoi se forger un joli capital confiance. Et en la matière Lovren se pose là. L’ancien Lyonnais (2010-2013), comme la plupart de ses coéquipiers, ne doute aujourd’hui plus de rien. Comme lorsqu’il appelle à l’attribution du prochain Ballon d’Or à son capitaine, et maître à jouer de la sélection à damiers, Luka Modric, en cas de victoire dimanche face aux Bleus. Tout simplement parce que le Madrilène est aujourd’hui à ses yeux "le meilleur milieu de terrain dans le monde".

"Je pense que les gens doivent reconnaître que je suis aussi l’un des meilleurs défenseurs du monde et ne pas parler à tort et à travers"

Certains seront peut-être plus sceptiques vis-à-vis de son autre conviction : le défenseur de Liverpool se considère à 29 ans et à la veille de cette finale tout bonnement comme l’un des meilleurs joueurs de la planète à son poste, lui qui cette saison encore, sous le maillot des Reds, quatrièmes de Premier League et finalistes de la Ligue des champions, aura été régulièrement critiqué pour ses performances en dents de scie : "Je pense que les gens doivent reconnaître que je suis aussi l’un des meilleurs défenseurs du monde et ne pas parler à tort et à travers", a-t-il souligné au micro de beIN SPORTS, lui qui il faut le rappeler, avait en octobre dernier été menacé de mort à l’issue d’une défaite face à Tottenham (4-1) dans le championnat d’Angleterre. De quoi sans doute nourrir un légitime sentiment de revanche.

La Croatie en plein rêve !