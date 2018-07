A trois jours de la finale de la Coupe du monde, les Bleus ont eu droit, jeudi, à un entraînement à la carte. Ainsi, tandis que Lucas Hernandez, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Paul Pogba et Antoine Griezmann se sont contentés d’effectuer quelques tours de terrain en compagnie du préparateur physique Grégory Dupont, Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Kylian Mbappé et Olivier Giroud ne se sont pas entraînés avec le groupe, se contentant de soins. Une reprise en douceur au surlendemain de la qualification obtenue face à la Belgique (1-0), Didier Deschamps ayant insisté, au soir de la victoire, sur la nécessité de "récupérer pendant 48 heures".

Son homologue croate, Zlatko Dalic, ne disait évidemment pas autre chose après la rencontre remportée face à l’Angleterre (2-1 a.p.). Mais forcément marqués par les trois matches à la suite conclus aux tirs au but (Danemark, Russie) ou au mieux en prolongation (Angleterre), les Croates doivent également composer avec plusieurs pépins physiques. A en croire la BBC, la Croatie pourrait ainsi devoir faire sans l’un de ses meilleurs atouts, dimanche. Buteur et passeur face aux Three Lions, Ivan Perisic est en effet touché à l’arrière de la cuisse gauche et en a été quitte, après être sorti du terrain avec une poche de glace, pour un passage par la case hôpital, ce qui rend sa participation à la finale pour le moins incertaine.

Mais l’ancien Sochalien n’est pas le seul à susciter l’inquiétude dans le camp croate. Ivan Strinic, contraint de sortir à l’entame de la prolongation, souffre des adducteurs et pourrait également devoir renoncer et céder sa place à Josip Pivaric, qui l’avait suppléé face à l’Angleterre. Les soigneurs croates ont désormais deux jours pour faire des miracles.