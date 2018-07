C’était il y a encore un an, sous le soleil de L.A. où Paul Pogba (58 sélections, 9 buts) et Romelu Lukaku (73 sélections, 40 buts), bientôt réunis sous le maillot de Manchester United, partageaient leurs vacances en Californie. Et plus encore autour de goûts communs pour la musique et le basket. Dans des villas de rêve nichées sur les collines d’Hollywood… et fournies par un certain Mino Raiola, leur agent commun. Ces deux-là s’entendaient alors comme larrons en foire.

"Raiola utilisait son client Pogba pour avoir le contrôle sur le futur de Lukaku". Het Nieuwsblad

Ce serait moins le cas aujourd’hui, à en croire le quotidien belge néerlandophone Het Nieuwsblad, et pas seulement parce que Pogba et Lukaku seront adversaires en demi-finale de la Coupe du monde ce mardi soir, à Saint-Pétersbourg (20 heures). "Ils vont encore se saluer chaleureusement, mais ils ne sont plus vraiment amis depuis des mois", écrit le journal flamand, qui fait état de la manipulation dont Pogba aurait fait l’objet pour peser sur les choix de carrière de celui qui l’a rejoint à Manchester l’été dernier en provenance de Chelsea, moyennant une nouvelle somme faramineuse (85 M€ + 17 M€ de bonus), proche du record établi par le Français un an plus tôt (127 M€, commission de Raiola comprise). "Raiola utilisait son client Pogba pour avoir le contrôle sur le futur de Lukaku".

La patte d'Henry

Cette proximité entre les deux joueurs aurait donc eu à souffrir d’une première saison commune chez les Red Devils, dont la perspective réjouissait pourtant les deux joueurs. Mais alors que Pogba a déçu pour sa deuxième saison avec MU, en premier lieu son coach José Mourinho, Lukaku, lui, a su faire l’unanimité, récoltant les louanges du « Special One » quand celui-ci n’a eu de cesse de pointer le manque de rendement de « La Pioche ». Et le Tricolore aurait mal pris de voir l’attaquant belge rester loyal envers son coach, plutôt que de le soutenir. Au point qu’un accrochage entre les deux « amis » lors d’une séance d’entraînement aurait nécessité l’intervention de Mourinho pour éviter une blessure.

En Russie, si Pogba peut compter sur la confiance indéfectible que lui témoigne Didier Deschamps, le milieu de terrain, titulaire inamovible, n’a toujours pas changé de dimension. A la différence d’un Lukaku qui, déjà auteur de deux doublés au cours de la première phase (face à la Tunisie et au Panama), a surtout démontré qu’il pouvait être bien plus qu’un déménageur quelconque à la pointe de la meilleure attaque du tournoi. Plutôt un "cerveau d’élite" comme n’a pas hésité à le définir son sélectionneur Roberto Martinez qui savait ce qu’il faisait en exigeant la présence de Thierry Henry dans son staff pour inspirer Lukaku.

"Quand je regarde Suarez, Lewandowski, Cavani, Benzema, je me demande si je peux être à leur niveau." Lukaku

La qualité de ses appels, sa disponibilité dans le jeu et les espaces créés pour ses partenaires, comme lors de la qualification à l’arraché face au Japon (3-2), ou encore face au Brésil (2-1), sont autant de réponses à la question posée par l’intéressé lui-même il y a de cela encre quelques années : "Quand je regarde Suarez, Lewandowski, Cavani, Benzema, je me demande si je peux être à leur niveau. Est-ce que je peux être l’un des meilleurs attaquants du monde ?" Les doutes à son sujet sont levés. Pogba saura-t-il en faire de même…