Hazard, De Bruyne, Lukaku d’un côté. Mbappé, Griezmann, Giroud de l’autre. Les forces offensives ne manquent pas chez les Belges et les Français. Une chose est sûre les gardiens devraient être mis à contribution lors de cette demi-finale. Et les deux remparts, Hugo Lloris et Thibaut Courtois, pourraient bien être la clé de cette rencontre.

Décrié avant la compétition, le portier des Bleus a su mettre tout le monde d’accord. Malgré quelques imprécisions avec Tottenham ou sous le maillot tricolore, il a toujours bénéficié, à juste titre, de la confiance de Didier Deschamps. Et Lloris lui rend bien. Jusqu’à présent, le capitaine de l’Equipe de France rempli parfaitement son rôle. Pas beaucoup mis à contribution, il a réalisé l’arrêt qu’il fallait à chaque rencontre et a su être décisif dans les moments clés. Lors du premier match contre l’Australie, il effectue une grosse parade sur une tête malheureuse de Tolisso. Face au Pérou, il s’illustre à la demi-heure de jeu face à Guerrero, juste avant l’ouverture du score de Mbappé. Ou encore avant la mi-temps de France-Uruguay, où il évite l’égalisation uruguayenne avec une parade exceptionnelle sur une tête de Caceres. Avec 4 buts encaissés en 5 rencontres, celui qui compte désormais 102 sélections avec les Bleus a fait plus que rassurer. Le Niçois a prouvé qu'il était l'homme de la situation.

« On m’a injustement critiqué cette saison » a déclaré Thibaut Courtois après la qualification de la Belgique pour les demi-finales. Critiqué pour ses prestations avec Chelsea, le portier des Diables Rouges, indéboulonnable en sélection, a lui aussi fait taire ses détracteurs. Alors qu’il n’a pas eu beaucoup de travail lors de la phase de groupe (6 arrêts en 3 matchs), le grand gardien belge est monté peu à peu en puissance. Face au Japon, il signe une parade décisive sur le coup franc de Honda à la 93ème minute. Dans les secondes qui suivent, il relance rapidement un ballon capté sur corner et initie l’action du but de la qualification. Que dire de son match face au Brésil. Etincelant, Courtois a écœuré la Seleçao avec pas moins de 9 interventions. Dont certaines de grande classe comme celle sur une tentative lointaine de Coutinho ou encore sur la frappe enroulée de Neymar à la 94ème minute.

Alors qu’ils ont vécu une saison quasi similaire (voir tableau), les deux gauchers de Premier League répondent présents depuis le début de la compétition. Difficile pour l’heure de les départager. Olivier Giroud, coéquipier de Courtois en club et de Lloris en sélection, a lui fait son choix. « Ils sont très bons sur leur ligne. Hugo est peut-être davantage explosif, tonique. Thibault a une envergure impressionnante, il est difficile à battre sur ses côtés. Pour moi, ce sont deux grands joueurs qui méritent d’être sacré meilleurs gardiens de la compétition. Mais le meilleur c’est Hugo ». Face à l’armada des Diables Rouges, Lloris aura de quoi le prouver.