Les Diables rouges l’avaient mauvaise, mardi soir, à l’issue de leur demi-finale de Coupe de monde perdue face à l’équipe de France (1-0). La faute à l’élimination mais également au manque d’ambitions dans le jeu des Tricolores. Les Belges étaient unanimes ou presque à l’heure d’analyser cette défaite: la meilleure équipe n’a pas forcément gagné. "Je suis énormément déçu car la France repart avec toute la joie alors qu'elle n'a pas mieux joué que nous, a ainsi expliqué le capitaine Vincent Kompany. Ce qu'on sait, c'est que la nation qui sera championne du monde ne sera pas nécessairement plus forte que la nôtre."

Mais le plus remonté après les Bleus était sans aucun doute Thibaut Courtois, le gardien des Diables rouges. Amer, le portier belge a été particulièrement explicite devant les caméras de la télévision belge. "C’est frustrant. La France a joué à rien, ils ont joué à défendre à 11 à 40 mètres de leur but, a-t-il regretté auprès de la RTBF. J'ai fait quelques arrêts, mais ils n'ont pas eu de grosses occasions. Ils marquent sur corner, c'est dommage. On perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous. On a perdu contre une équipe qui joue à rien, qui défend. Contre l'Uruguay, ils ont marqué sur un coup franc et une erreur du gardien. Là, ils marquent sur corner. C'est dommage pour le football que la Belgique n'a pas gagné."

Et même Eden Hazard qui, au micro de beIN SPORTS, "en tant que supporter de l’équipe de France depuis tout petit, aimerait bien que la France gagne", y est allé de sa petite pique à destination des hommes de Didier Deschamps. "Je préfère perdre avec le jeu de cette Belgique que gagner avec celui de cette équipe de France", a-t-il lancé, le cœur lourd de regrets. Sans pour autant être surpris du jeu proposé par les Bleus. "L'équipe de France a fait ce qu'elle fait depuis qu'elle est entraînée par Didier Deschamps. Elle ne joue peut-être pas bien au ballon mais elle défend bien et est efficace", a-t-il ajouté.