Le parcours de la Belgique à la Coupe du Monde 2018 n’est pas le fruit du hasard. Roberto Martinez possède un effectif de grande qualité qui a montré tout son talent face au Brésil au tour précédent. Pour beaucoup, ce match a été l’une des plus belles partitions du football belge de ces dernières années. Sûrement fondateur de l’histoire actuelle du football du Plat Pays, pour les générations actuelles et futures. Pour en arriver là, un coup de baguette magique n’a pas suffi pour atteindre le dernier carré d’une Coupe du Monde. Bien souvent, le talent n’est pas la seule clé de la réussite.

La plupart des joueurs qui composent cette sélection comme Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne ou encore Axel Witsel sont arrivés entre 2008 et 2012. Une période durant laquelle la Belgique n’a disputé aucun tournoi majeur. Et les sélectionneurs se sont succédés : René Vandereycken (2005-2009), Frank Vercauteren (2009), Dick Advocaat (2009-2010), Georges Leekens (2010-2012). Mais ce sont Marc Wilmots (2012-2016), puis aujourd’hui Roberto Martinez qui ont permis à cette génération de briller sous les yeux du monde entier. Premier galop d’essai lors de l’édition brésilienne en 2014, où les Diables Rouges se sont hissés jusqu’en quarts de finale, éliminés par l’Argentine. Une petite mise en bouche pour cette équipe encore très jeune.

On prend les mêmes et on recommence



L’autre raison de la réussite belge dans cette Coupe du Monde se retrouve dans le choix des joueurs depuis quelques années. L’un des symboles de la patience belge, c’est sûrement Eden Hazard. Arrivé en 2008 à seulement 17 ans, le joyau belge, qui faisait le bonheur de Lille, a mis du temps pour exprimer tout son talent avec les Diables Rouges, en atteste son premier but en sélection arrivé au bout de sa 23ème cape. Aujourd’hui, l’ailier de Chelsea est sur une série affolante en étant impliqué sur 14 buts lors de ses 14 derniers matchs en sélection nationale (8 buts, 6 passes décisives).

Même constat pour Romelu Lukaku. Lui aussi a connu très tôt ses débuts internationaux (à 17 ans en 2010). Et comme Eden Hazard, il a connu des moments de doute après avoir perdu sa place de titulaire suite aux deux premiers matchs de la Coupe du Monde 2014 malgré deux victoires face à l’Algérie (2-1) et la Russie (1-0). Une longue période compliquée qui va durer jusqu’à l’Euro 2016. Arrivé en pleine confiance en France, avec 4 buts lors des 4 derniers matchs avant le début de la compétition, Lukaku avait fait preuve d'un manque criant de justesse et de réalisme devant le but lors de la défaite inaugurale face à l’Italie (0-2). Critiqué, il a de suite réagi en marquant un doublé face à l’Irlande. Mais, après, plus rien à se mettre sous la dent pour le joueur formé à Anderlecht.

Dès son arrivée à la tête de la sélection belge, Roberto Martinez a conforté le choix de Marc Wilmots de faire jouer Romelu Lukaku à la pointe de l’attaque. Il faut dire que le joueur d’origine congolaise et l’entraîneur espagnol se connaissent très bien depuis leur histoire du côté d’Everton entre 2013 et 2016. En sélection, Lukaku a marqué un total impressionnant de 40 buts en 73 sélections, dont 23 avec Martinez. Une réussite à laquelle Thierry Henry, adjoint de Martinez, y est sans doute pour quelque chose. « Je pense que Thierry mérite énormément de crédit, il a très bien travaillé avec Rom », déclarait le coach après le quart de finale face au Brésil.

Avec la France, il n’y a pas match



On l’aura compris, la Belgique est une équipe qui se connait depuis longtemps. Avec des joueurs qui ont grandi ensemble en sélection. Classe biberon entre 2008 et 2012, la plupart des joueurs sont encore présents aujourd’hui. Ce qui est loin d’être le cas de l’équipe de France. Si l’on remonte aux deux dernières confrontations, la dernière en juin 2015, il ne reste que 7 Bleus présents sur la feuille de matchs présents en Russie (Lloris, Mandanda, Varane, Matuidi, Fekir, Griezmann et Giroud). Alors que du côté belge, 14 sont en Russie trois ans après.

Si l’on remonte au match d’août 2013 (0-0), il ne reste que 3 rescapés de ce match (Giroud, Lloris et Mandanda). Alors que dans le camp belge, 9 joueurs qui avaient commencé ce match devraient être titulaires dans quelques heures (20h00 - beIN SPORTS 1) : Courtois, Alderweireld, Chadli, De Bruyne, Fellaini, E.Hazard, Kompany, Lukaku, Witsel).

Cette stabilité et cette continuité dans le choix des hommes n’est pas un hasard. « Le travail de Marc Wilmots a été essentiel avec cette génération. Comme nouveau sélectionneur, on essaye d'utiliser ce qu'a fait le prédécesseur », a déclaré Roberto Martinez en conférence de presse d’avant-match ce lundi.

24 matchs sans défaite, série en cours

La confiance de Martinez pour un groupe qui se connaît depuis longtemps s'est avérée payante. Lui qui n’avait qu’une expérience de clubs (Swansea, Wigan et Everton), ne jouissait pas une très belle côte lors de son arrivée dans le Royaume. Après un premier match perdu face à l’Espagne (0-2), il a osé mettre en place un 3-4-3 pour que toutes ses pépites (E.Hazard, R.Lukaku, Mertens, Carrasco, De Bruyne) puissent jouer en même temps.

Résultat des courses : la Belgique a survolé sa campagne de qualifications avec 10 victoires et 43 buts marqués. Sous l’ère Martinez, la Belgique fait le spectacle avec 78 buts inscrits en 25 matchs et une série en cours de 24 matchs sans la moindre défaite. La France est prévenue, il faudra qu'elle soit en pleine possession de ses moyens pour battre une Belgique irrésistible.