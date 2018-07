La comparaison ne plaide évidemment pas en faveur d’Olivier Giroud. Des quatre demi-finalistes de la Coupe du monde, les Bleus sont en effet les seuls qui doivent composer avec un avant-centre à zéro but. Sans évoquer une Angleterre pouvant s’appuyer sur un Harry Kane bien parti, du haut de ses 6 buts, pour terminer avec le titre de meilleur marqueur du Mondial 2018, la Belgique, prochain adversaire des hommes de Didier Deschamps, s’appuie ainsi notamment sur la force de frappe de Romelu Lukaku, auteur de 4 buts depuis le début de la compétition. Et même Mario Mandzukic, pas le Croate le plus en vue en Russie, peut se targuer d’avoir été décisif face au Danemark en huitièmes de finale (1-1). Olivier Giroud, lui, n’a à son crédit qu’une passe décisive pour Kylian Mbappé face à l’Argentine (4-3).

Le Français n’est d’ailleurs pas loin d’être un cas unique dans l’histoire de la Coupe du monde. Depuis quarante ans, très rares sont les demi-finalistes à présenter un avant-centre à zéro but. En 1998, Stéphane Guivarc’h avait certes terminé fanny mais avait l’excuse de s’être blessé dès le premier match avant de faire son retour en demi-finale. En 2002 en revanche, Hakan Sukur, en bon capitaine et attaquant le plus prolifique de l’histoire de la sélection, avait été de tous les matches disputés par la Turquie mais avait dû attendre la finale pour la 3e place pour sauver l’honneur.

Olivier n’a pas encore marqué mais il est important dans le jeu. Didier Deschamps

Mais les Bleus peuvent être rassurés: il y a bien dans l’histoire de la Coupe du monde une équipe sacrée championne du monde malgré un avant-centre à zéro but: l’Espagne. En 2010, si la Roja avait atteint son Graal, c’est plus grâce à la solidité de sa défense – deux buts encaissés en sept matches -, quelques décisions arbitrales contestables ou une certaine dose de réussite qu’en raison de l’efficacité de Fernando Torres. Le héros de la finale de l’Euro 2008 avait en effet terminé sa Coupe du monde avec zéro but en sept matches et une blessure en finale, qu’il avait d’ailleurs débuté sur le banc tout comme la demi-finale.

Olivier Giroud, lui, ne risque rien. "Olivier n’a pas encore marqué mais il est important dans le jeu, n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler Didier Deschamps ce week-end en conférence de presse. Il a toujours eu un rôle important. S’il avait pu marquer, ça lui aurait fait du bien. Oliv, il est toujours d’une générosité importante. Il n’a peut-être pas, comment dire, le côté esthétique, flamboyant, mais l’équipe a besoin de lui. On en a besoin sur les phases offensives mais aussi pour son jeu de tête sur les phases défensives. Ce sont surtout les joueurs à côté de lui qui profitent de son travail de fixation et d’usure de la charnière centrale." Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ne disent pas autre chose.