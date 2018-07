Alors qu’une famille de cinq super héros affublés d’un costume rouge pulvérise tous les records au cinéma, 23 autres indestructibles sévissent en Russie. Vêtus d’un maillot au même éclat, les Diables Rouges se montrent tout aussi impériaux sur les prés verts. Une belle histoire qui a d’ailleurs commencé bien avant d’entrevoir la Place Rouge de Moscou. Depuis la prise de fonction de Roberto Martinez en août 2016, le Plat Pays n’a perdu qu’un petit match, et reste actuellement sur une série de 24 rencontres sans défaite. Des équipes encore en lice au Mondial, personne ne fait mieux. Les Bleus sont prévenus.

24 matchs sans défaite

Parachuté à la tête de la Belgique au sortir d’un Euro 2016 mitigé, où les Diables Rouges s’étaient inclinés en quarts de finale face au Pays de Galles, Roberto Martinez a connu une entrée en matière mouvementée. Pour sa grande première, sa nation s’incline 2-0 contre une Espagne revancharde après un championnat d’Europe raté. Des débuts loin d’être idylliques, mais également loin de représenter le futur de l’Espagnol à la tête du Plat Pays.



Et pour cause, quasiment deux ans plus tard, le sélectionneur a conquis tout son monde, même Kevin De Bruyne, qui n’avait pas hésité à critiquer ses choix. Après une défaite inaugurale, la Belgique reste sur une série de 24 matchs sans la moindre défaite. Les Diables Rouges ont, durant ces deux ans, goûté la victoire à 19 reprises et concédé le nul cinq fois. Habiles face à la cage, Hazard, Lukaku et consorts ont fait trembler les filets 78 fois. Solides défensivement, ils n’ont encaissé que 21 buts, soit moins d’un par match en moyenne.

Une statistique à relativiser…

Si cette série peut faire craindre le pire à l’Equipe de France, elle est tout de même à relativiser. Et pour cause, la bande à Roberto Martinez n’a pas affronté que des cadors. Dans son groupe de qualification à la Coupe du Monde, elle a par exemple croisé le fer avec avec la Grèce, la Bosnie-et-Herzégovine, l’Estonie, Chypre et Gibraltar. Quand l’adversité s’est élevée, la Belgique a été moins impériale. Elle a par exemple fait match nul avec les Pays-Bas (1-1), la Russie (3-3), le Mexique (3-3) et le Portugal (0-0). Mais depuis leur arrivée sur le territoire russe, les Diables Rouges semblent métamorphosés.

…Qui témoigne d’un renouveau

Si les Belges étaient pleins de certitudes avant le début de la Coupe du Monde, ils étaient également perclus de doutes. Face aux grosses nations, le Plat Pays n’était plus que l’ombre de lui-même, comme en témoignent ses résultats acquis avant l’Euro 2016 : une défaite contre le Portugal 2-1, un revers contre l’Espagne 2-0 et une égalité 1-1 contre les Pays-Bas. Un constat qui n’a plus lieu d’être aujourd’hui.

En Russie, les Diables Rouges se sont imposés contre l’Angleterre et le Brésil. Ils se sont également extirpés d’une situation quasiment désespérée face au Japon. La Belgique peut également se targuer d’être la seule équipe à avoir remporté toutes ses rencontres dans ce Mondial et d’avoir la meilleure attaque de la compétition avec 14 pions inscrits. Un renouveau confirmé par Nacer Chadli en conférence de presse, avant de croiser le fer avec les Bleus : « On a passé un cap contre le Japon, revenir de 0-2 en Coupe du Monde, ce n’était jamais arrivé à une équipe. On a créé quelque chose à ce moment-là. »

Vidéo : Eden Hazard se confie à beIN SPORTS avant France-Belgique

L’expérience accumulée au cours des différentes années est également un élément clé de la réussite du Plat Pays. « Nous avons finalement éliminé un adversaire de classe, explique Thomas Vermaelen. C’est grâce à l’expérience des tournois précédents. Et grâce au développement de joueurs comme Kevin De Bruyne et Eden Hazard dans leur club. Tout le monde a quatre ans d’expérience en plus, beaucoup de garçons ont gagné des titres dans leurs clubs. C’est la différence […] Quand tu bats le Brésil, tu ne crains personne, sinon tu ne peux pas jouer ton jeu. »

A quelques heures d’un match crucial, les Bleus sont donc avertis. Si la Belgique aura des cartes très intéressantes à jouer, l’Equipe de France ne sera pas en reste non plus. Benjamin Pavard, en 29 sélections (10 avec les A et 19 chez les jeunes) n’a jamais perdu en bleu. Une série plus longue que celle des belges.