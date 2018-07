France - Belgique: ce soir, le match en direct et en streaming. A quelle heure, sur quelle chaîne et les compos probables

Ce soir, mardi, pour le compte des demi-finales de la Coupe du Monde, à 20h en direct sur beIN SPORTS, la France affronte la Belgique.

France - Belgique en direct ce mardi à 20h sur beIN SPORTS 1.

La France et la Belgique se sont déjà affrontées deux fois en Coupe du Monde.

La première fois été le 5 juin 1938, à Colombes (8e de finale du Mondial)

France - Belgique 3-1 | A domicile, les Bleus prennent l'avantage dès la 40e seconde puis corsent le score dès la 11e minute, avant de remettre ça à la 69e (3-1). La France se qualifie pour la première fois en quarts de finale d'un Mondial mais s'inclinera contre l'Italie (3-1) future championne du monde.



La deuxième fois, 28 juin 1986, à Puebla (Mexique) (match pour la 3e place du Mondial)

France - Belgique 4-2 a.p.| La France et la Belgique ont perdu 2-0 en demi-finales (face à la RFA et l'Argentine respectivement) et se retrouvent dans un stade qui sonne creux. Les Bleus avaient échoué dans cette petite finale quatre ans avant, ils réussissent cette fois à décrocher la médaille de bronze, égalant la meilleure performance nationale réalisée par la bande à Raymond Kopa et Just Fontaine en 1958.

Equipes Probables

France (4-2-3-1) : Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud

Belgique (3-4-3) : Courtois - Alderweireld, Kompany, Vermaelen - Chadli, Fellaini, Witsel, Vertonghen - De Bruyne, Lukaku, Hazard

Coup d'envoi: 20h00

Stade: Stade de Saint-Pétersbourg

