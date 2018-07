France-Belgique : Attention, De Bruyne est chaud !

La Belgique a eu beau inscrire neuf buts, finir avec neuf points et proposer un feu d’artifice en phase de poules, la satisfaction n’a pas été totale. Et pour cause. Le cas Kevin De Bruyne a alimenté les débats. Meilleur passeur de Premier League lors des deux dernières saisons, tireur d’élite, créateur incroyable, le rouquin belge n’a été impliqué que sur un petit but face au Panama en début de compétition. Trop peu quand on connaît l’importance du natif de Tronchiennes (Belgique) chez les Diables Rouges. Pourtant, l’explication est simple. Elle est tactique. Positionné bas dans le 3-4-3 de Roberto Martinez, le joueur de City a eu du mal à se montrer décisif. De Bruyne a dû laisser l’animation offensive au trident Hazard-Lukaku-Mertens durant les premiers matchs. Un crève-cœur pour celui qui aime jouer juste derrière les attaquants. Une déception personnelle qui aurait pu avoir des répercussions irréversibles sur le collectif. Face au Japon, les Diables Rouges ont failli prendre la porte. Pourtant, c’est dos au mur et menés 2-0, que les hommes de Roberto Martinez vont connaître un premier tournant durant ce Mondial. Les entrées de Chadli et Fellaïni et surtout, le repositionnement de « KdB » plus haut…

« Tactiquement, on ne sait pas comment on doit jouer », déclarait De Bruyne en novembre dernier au sortir d’une rencontre amicale face au Mexique. Huit mois plus tard, la Belgique a peut-être trouvé la réponse face à la formation nippone. Une chose est sûre, le caractériel De Bruyne a pleinement profité des 25 minutes jouées à son poste préférentiel pour faire douter son sélectionneur. De 2-0, la Belgique s’est imposée 3-2 avec un incroyable Kevin De Bruyne sur le troisième but. Face au Brésil, Martinez titularise d’entrée De Bruyne dans un trio d’attaque avec Lukaku et Hazard, au profit de Mertens. Le résultat est sans un appel : une activité incroyable récompensée d’une frappe qui l’est tout autant. Dans le sillage son joueur clé, la Belgique retrouve le dernier carré et une certaine sérénité. « Martinez a construit quelque chose d'important autour du potentiel de l'équipe, a expliqué De Bruyne en conférence de presse. Cela fait sept-huit ans que l'équipe joue ensemble. Il est parvenu à nous fournir la confiance nécessaire pour pouvoir gagner des tournois comme l'Euro ou le Mondial. »

Si cette montée en puissance tombe à pic pour la Belgique, elle est, en revanche, une très mauvaise nouvelle pour les Bleus. En plus d’un Hazard et d’un Lukaku au top, la défense tricolore devra se coltiner un De Bruyne tout feu, tout flamme. « On a travaillé un peu ce matin mais on ne sait pas encore comment on va jouer, a déclaré le maestro belge en conférence de presse. Ça va dépendre de ce que l’entraîneur veut mettre en place. Il nous le dira demain. Peut-être qu’il voudra changer quelque chose. Peut-être pas. A ce moment du tournoi, ce qui est le plus important, c’est d’être prêt mentalement et physiquement. » Gageons que le poison De Bruyne le sera…