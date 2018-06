France - Argentine: en direct commenté, streaming et compos probables

8e de finale de la Coupe du Monde de la FIFA™ : France - Argentine !

Ce samedi 30 juin à 16h sur beIN SPORTS 1, vivez le 8e de finale de la Coupe du Monde de la FIFA™ entre la France et l’Argentine. Avec un dispositif exceptionnel tout au long de la journée, beIN SPORTS fera vivre aux abonnés ce rendez-vous décisif dès 7h du matin.

A 14h30, en avant-match de ce 8e de finale, retrouvez Alexandre RUIZ à la présentation de Club Russia. Il sera accompagné des consultants Marcel DESAILLY et Arsène WENGER et de la journaliste Aurore THIBAULT.

En direct du stade Kazan Arena, Christophe JOSSE commentera cette rencontre en compagnie de Daniel BRAVO et d’Omar DA FONSECA. Les journalistes Clément GREZES et Samuel OLLIVIER seront eux en bord terrain pour recueillir toutes les réactions des acteurs de ce match.

Dès 7h du matin, retrouvez l’émission l’Expresso en ouverture d’une journée spéciale Equipe de France. Retrouvez ensuite les émissions beIN Bleus (à 10h) Inside Russia (à 11h et 13h30), Salon VIP (à 12h), Club Russia (à 14h30 et 19h) et le Russia Night Show (à 22h) en clôture de cette grande journée.

Les compos probables

Le onze français probable: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - Paul Pogba, N’Golo Kanté - Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi - Olivier Giroud.

Le onze argentin probable: Franco Armani - Gabriel Mercado, Nicolas Otamendi, Marcos Rojo, Nicolas Tagliafico - Ever Banega, Javier Mascherano, Enzo Perez - Angel Di Maria - Gonzalo Higuain - Lionel Messi.

France - Argentine: match en direct commenté (à partir de 16h)