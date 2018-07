Fifa-Infantino: "La meilleure Coupe du monde de l’histoire"

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a fait un premier bilan de cette Coupe du monde 2018, vendredi en conférence de presse. Un Mondial que le patron de la fédération internationale de football a particulièrement apprécié.

"Cela fait deux ans que je dis que ce serait la meilleure Coupe du monde de l’histoire. Aujourd’hui, je peux le dire avec encore plus de conviction parce que je l’ai vécue et vous aussi: c’est la meilleure Coupe du monde de l’histoire", a-t-il déclaré.

Et d’ajouter que l’assistance vidéo, utilisée pour la première fois, avait contribué à cela: "La VAR ne change pas le football, elle le nettoie et le rend plus honnête, plus transparent. Il est désormais difficile d’envisager une Coupe du monde sans la VAR."