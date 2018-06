Espagne: Ramos ne tiendrait pas 5' avec Lucas Vazquez au sifflet !

Le départ de Julen Lopetegui semble avoir été digéré par la sélection espagnole. En atteste cet échange de tweets entre Sergio Ramos et Lucas Vazquez. Le capitaine et défenseur interpelle son coéquipier en sélection comme en club sur twitter, lui faisant remarquer sa ressemblance avec un arbitre-vidéo de cette Coupe du monde. La réponse n'a pas traîné avec le milieu offensif qui lui rétorque: "Si on me laissait un match pour le VAR (arbitrage vidéo), tu ne tiendrais pas 5 minutes sur le terrain".

Como me dejen un partido en el VAR no duras ni 5 minutos en el campo. ‍♂ @SergioRamos — Lucas Vázquez (@Lucasvazquez91) 17 juin 2018