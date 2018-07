Espagne-Ramos: "C'était un bel adversaire"

Après l’élimination de la Roja aux tirs au but face à la Russie (1-1, 4-3), ce dimanche en huitième de finale de la Coupe du monde, Sergio Ramos s’est livré à une petite analyse de son adversaire et tombeur du jour.

Le capitaine espagnol n’a pas critiqué la prestation de ses coéquipiers ni fait de grandes remises en question, mais a plutôt commenté le match: "C’était très dur et physique contre un grand et bel adversaire. Nous avons dominé et donné tout ce que nous avions sur le terrain."

A seulement un match de battre le record d’apparition en Coupe du monde d’Iker Casillas, Sergio Ramos a quitté le terrain en larmes et très touché: "Quitter la Coupe du monde ainsi, c’est probablement le moment le plus dur de ma carrière."