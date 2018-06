Espagne: Marchena rejoint le staff de la sélection 

Carlos Marchena, champion du monde et d'Europe avec l'Espagne, va rejoindre le staff de Fernando Hierro pendant la Coupe du monde. Luis Rubiales, président de la Fédération espagnol a demandé dès mercredi au FC Séville qu'il lui "prête" Marchena qui passe ainsi du staff sévillan à celui de la Roja.

"C'est une situation extrême et surtout ponctuelle. Le club a compris que c'était le moment d'aider le football espagnol. La fédération a envoyé un SOS, on ne pouvait pas dire non", a communiqué le FC Séville