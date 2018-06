Espagne: Le message de Ramos à De Gea

Sergio Ramos n'a pas manqué d'adresser un message à David De Gea. Le défenseur de la Roja et du Real Madrid le lui avait dit personnellement sur le terrain puis dans le vestiaire, il a choisi de "l'officialiser" sur les réseaux sociaux. "Ce n'est pas une question de ne pas se tromper mais de ne jamais abandonner. De Gea toujours dans mon équipe. On continue", a-t-il tweeté.

No se trata de no equivocarse,

se trata de no rendirse nunca.

It's not about never failing,

it's about never giving up.

En mi equipo siempre, @D_DeGea

Always on my team.

¡Seguimos! / Let's keep it up.#VamosEspaña pic.twitter.com/SNizXiBW1Y