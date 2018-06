Espagne-Isco: "On ne peut pas continuer à donner des buts"

L'Espagne a souffert face à une belle formation du Maroc lundi lors de la dernière journée du groupe B (2-2). Il a fallu un but splendide de Iago Aspas dans les dernières secondes pour éviter la défaite. Bien qu'élu meilleur joueur du match, Isco l'avait mauvaise après la rencontre. "On ne peut pas continuer à donner des buts, il faut se concentrer. Il nous manque ce que l'on fait de mieux à savoir contrôler le match et tenir la balle. On doit se bouger parce qu'à partir de maintenant, ce sont les matches à la vie, à la mort", a-t-il plaidé.