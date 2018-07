Espagne : Hierro déjà débarqué

La crise reste plus que jamais d'actualité à la tête d'une sélection espagnole éliminée sans gloire dès les 8e de finale d'un Mondial en Russie dont la Roja faisait figure de favorite.

Bombardé en urgence sur le banc des Champions du monde 2010 et Champions d'Europe 2008 et 2012, à seulement 2 jours du premier match des Espagnols dans la compétition, pour y prendre le relais de Julen Lopetegui, évincé suite à l'annonce de sa signature au Real Madrid, Fernando Hierro, pompier de service impuissant, n'est déjà plus en fonction, comme l'annonce le site Internet de la Fédération espagnole (RFEF) dans un communiqué. "La Fédération royale espagnole de football et Fernando Hierro ont mis fin à leur relation une fois la participation de l'Espagne à la Coupe du monde en Russie terminée".