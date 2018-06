Espagne-Diego Costa: "Cristiano est critiqué et regardez..."

L'Espagne et le Portugal n'ont pas réussi à se départager vendredi lors d'un match spectaculaire et plein de rebondissements (3-3). Diego Costa s'est offert un doublé quand Cristiano Ronaldo a répondu par un triplé. De quoi lui apporter de nombreuses louanges. "Il faut féliciter Cristiano, il est critiqué et regardez... C'est mieux de le laisser tranquille. J'aimerai être comme lui", a plaidé pour la radio Cope un Diego Costa qui ne pouvait que regretter d'avoir "laissé filer le match" après avoir réussi à revenir de 1-2 pour passer à 3-2. Mais CR7 est passé par là.