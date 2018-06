Espagne-De Gea: "Un jour tu es très mauvais et le suivant très bon"

Si le Portugal a réussi à obtenir le match nul face à l'Espagne (3-3), c'est en partie grâce à la boulette d'un David De Gea pourtant considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Sur le deuxième but de Cristiano Ronaldo, une frappe pas si puissante que ça pour un portier de son talent, De Gea commet une énorme erreur. Il a évidemment été soutenu par tous ses coéquipiers après coup.

"Si pour une erreur on doit sortir un joueur… Je suis tranquille et préparé pour le prochain match. Un jour tu es très mauvais et le suivant très bon. Je n’ai tué personne ! Il faut normaliser tout ça. Je suis content du soutien de l’entraîneur et de mes coéquipiers. Des matches importants arrivent, il faut être concentré", a-t-il expliqué au Mundo Deportivo.