Espagne: De Gea et le rendez-vous raté contre Messi

Ce mardi soir, dès 21h30, l'Espagne affronte l'Argentine en match de préparation à la prochaine Coupe du monde. Ce match de gala focalisera l'attention de toute la planète football après le Allemagne-Brésil prévu à 20h45, et David De Gea se faisait un plaisir de croiser la route de Lionel Messi notamment.

"Les meilleurs joueurs doivent être sur le terrain, et Lionel Messi est l'un d'entre eux. C'est toujours spécial de jouer contre lui, surtout pour un gardien de but. C'est un défi", avait expliqué le gardien de but de la Furia Roja et de Manchester United devant la presse. Malheureusement, le quintuple Ballon d'or a finalement été contraint de déclarer forfait pour cette rencontre de prestige, la faute à une petite blessure aux adducteurs.