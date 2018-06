Equipe de France : Vers un 4-3-3 avec Dembélé face à l'Australie

La vitesse risque d'être à l'honneur face à l'Australie (samedi à 12h00 sur beIN SPORTS 1) ! En effet, selon nos informations, les Bleus devraient évoluer en 4-3-3 face aux leurs premiers adversaires lors de la Coupe du Monde. Et Kylian Mbappé est pressenti pour évoluer dans l'axe de l'attaque, avec Antoine Griezmann à droite et Ousmane Dembélé, son ami, à gauche.



Paul Pogba, Corentin Tolissi et Ngolo Kanté devraient eux composer le milieu de terrain. Pas de 4-4-2 losange donc comme cela a été un temps pressenti. Quant à Djibril Sidibé, s'il va bien rester dans le groupe des 23, il devrait laisser sa place à droite à Benjamin Pavard.

