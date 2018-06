Egypte: Salah s'est entraîné...

Blessé depuis le 26 mai dernier et la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Liverpool FC, Mohamed Salah continue sa course contre le temps dans le but d'être rétabli pour participer à la Coupe du monde avec les Pharaons. Et bonne nouvelle pour l'équipe nationale égyptienne ce lundi, puisque le meilleur buteur de Premier League a pu s'entraîner à l'écart de ses compatriotes ce lundi.

L'ancien joueur de Chelsea ou de l'AS Rome semble donc sur la bonne voie, mais reste très incertain pour le premier match des champions d'Afrique 2006, 2008 et 2010 en Russie, vendredi après-midi (14 heures) face à l'Uruguay d'Edinson Cavani et Luis Suarez.