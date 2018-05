Égypte: Bonne nouvelle pour Salah

Blessé à l'épaule lors de la finale de Ligue des Champions perdue par Liverpool face au Real Madrid (1-3), Mohamed Salah a entamé depuis samedi une course contre la montre afin de pouvoir disputer la Coupe du monde en Russie, la première pour l’Egypte depuis 48 ans.

Et à l’instar du staff médical des Reds, les médecins de la sélection égyptienne tablent sur une absence de trois semaines. "Nous répétons une nouvelle fois que Salah sera à la Coupe du monde en Russie, si Dieu le veut, et ne sera pas absent plus de trois semaines", a affirmé la fédération égyptienne sur Twitter.

Si la star des Pharaons ne devrait donc pas être rétabli à temps pour le premier match face à l’Uruguay le 15 juin, l’ancien joueur de l’AS Rome devrait être remis pour les deux rencontres suivantes, face à la Russie, le 19 juin, et l'Arabie Saoudite, le 25 juin.