Deux joueurs du PSG avec l'Argentine

Finaliste malheureux de la dernière Coupe du monde, l'Argentine n'est pas pour autant citée parmi les grands favoris de la prochaine édition prévue cet été en Russie. Pourtant, le sélectionneur de l'Albiceleste, Jorge Sampaoli, pourra une nouvelle fois compter sur une attaque de feu avec un quatuor de stars: Lionel Messi, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain et Sergio Agüero. Une concurrence fatale à Mauro Icardi, qui, malgré ses très bonnes stats avec l'Inter Milan (27 buts en 31 matches), restera à la maison. Le Nerazzurro paye peut-être le fait de ne pas être un proche de Messi.

Au milieu, les Parisiens Giovani Lo Celso et Angel Di Maria auront une belle carte à jouer, avec les expérimentés Javier Mascherano et Ever Banega. En défense, l'expérience de Nicolas Otamendi et Federico Fazio sera un point d'appui non négligeable. Mais Jorge Sampaoli, après des éliminatoires très laborieux, devra trouver la bonne formule pour espérer mener son équipe au bout.

La liste des 23 Argentins: Sergio Romero, Willy Caballero, Franco Armani - Gabriel Mercado, Cristian Ansaldi, Nicolas Otamendi, Federico Fazio, Marcos Rojo, Nicolas Tagliafico, Marcos Acuna - Javier Mascherano, Eduardo Salvio, Lucas Biglia, Giovani Lo Celso, Ever Banega, Manuel Lanzini, Maximiliano Meza, Angel Di Maria, Cristian Pavon - Lionel Messi, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Sergio Agüero.