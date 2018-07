Champion du monde en 1998 en tant que joueur, Didier Deschamps a ajouté une deuxième étoile en tant que sélectionneur.

Une performance très rare dans l’histoire de la Coupe du monde. Avant l’ancien capitaine des Bleus, ils n’avaient été que deux à réaliser une telle performance: Mario Zagallo, titré en tant que joueur en 1958 et 1962, puis comme sélectionneur en 1970 et enfin entraîneur adjoint en 1994, et Franz Beckenbauer, sacré sur le terrain en 1974 puis sur le banc en 1990.