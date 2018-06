Déçus par le match contre l'Australie, les Français y croient toujours !

Pour une nette majorité de Français (55% contre 43%), France – Australie a été une mauvaise performance qui les a inquiétés

A l’approche du premier match de poule des Bleus, nos concitoyens ne rêvaient pas d’un score fleuve comme pour l’ouverture du mondial. Ils ont même vu particulièrement juste, puisqu’ils ont majoritairement pronostiqué un score de 2-1 en faveur de l’équipe de France face aux « socceroos ».

Mais, le score est une chose, le jeu (la manière) en est une autre. En l’occurrence, les Français n’ont pas du tout apprécié la triste performance de l’équipe de France durant ce premier match.

En effet, même en ayant cela à l’esprit, une nette majorité de 55% de nos concitoyens estime ainsi que ce France – Australie constitue une « mauvaise performance car le match a été laborieux et ne les a pas rassurés pour la suite » ; à l’inverse, seuls 43% de « réalistes-cyniques » estiment que ce match a été finalement « une bonne performance car l’important était de gagner ».

D’ailleurs, la popularité de l’équipe de France enregistre un net recul après son premier match contre l’Australie : le soutien aux Bleus, toujours majoritaire (58%), baisse de 9 points

Juste avant de disputer leur premier match de poule, l’Equipe de France démarrait la compétition avec un score de soutien inédit dans l’opinion : 67% des Français déclaraient alors avoir une bonne opinion des Bleus. A titre de comparaison, rappelons que le score de soutien des Bleus avant l’Euro n’était « que » de 51% et surtout qu’il n’était que de 37% avant de démarrer la dernière coupe du monde au Brésil.

Certes, les Français sont toujours une nette majorité de 58% à avoir une bonne opinion de « l’EdF », mais il est préoccupant de voir le soutien de l’opinion baisser à mesure que l’on rentre dans une compétition. Normalement, c’est toujours l’inverse qui se produit : ainsi à l’Euro 2016, la popularité des Bleus a progressé constamment durant la compétition – gagnant 30 points ! – pour passer de 51% à son démarrage à 81% après la demi-finale France-Allemagne… Même phénomène durant la coupe du monde 2014 : la popularité des Bleus a gagné 31 points en passant de 37% au début du mondial à 68% à la fin de celui-ci.

On enregistre un recul concomitant des chances de victoire finale de l’équipe de France : seulement 41% des Français (en baisse de 6 points depuis France – Australie) y croient encore

Mais une fois encore, France – Australie a fait du tort aux hommes de Didier Deschamps : désormais, les Français pensant qu’ils iront au bout ne sont plus que 41% alors qu’ils étaient 47% à y croire avant ce premier match. On note le même recul auprès des amateurs de foot : s’ils sont, eux, toujours une majorité à vouloir y croire (58%), la part des « croyants » a aussi chuté de 6 points auprès d’eux.

Mais les Français croient à un redressement face au Pérou : 67% pronostiquent une victoire, le plus souvent, une fois encore, sur un score de 2-1

67% des Français (et 81% des amateurs de foot) voient les Bleus l’emporter ce jeudi face aux péruviens ; seulement 11% anticipent une défaite et 18% un match nul. De nouveaux, dans leurs pronostics c’est le plus souvent sur un score de 2-1 que les Français voient les Bleus l’emporter ce jeudi. Les deux autres scores les plus anticipés sont 2-0 et 1-0, mais ils ne citent que très rarement (3% seulement des citations) de gros scores accordant aux Français une victoire par 3 buts d’écart ou plus.

Au niveau tactique, pour ce prochain match, les Français préfèrent largement Giroud à Dembélé (75%vs 25%) et Matuidi à Tolisso (77% vs 21%)

C’est, a priori, une première bonne nouvelle pour « DD », avant même le coup d’envoi de la rencontre : il semble bien que les Français feraient les mêmes choix tactiques que ceux que l’on prête au sélectionneur… Ainsi, pour France – Pérou, les trois-quarts des amateurs de foot (30 millions de sélectionneurs) préfèrent avoir une ligne d’attaque « Griezmann-Giroud-Mbappé » plutôt que la ligne « Griezmann-Mbappé-Dembélé » utilisée face à l’Australie.

Idem pour le milieu de terrain, les amateurs de foot privilégient Blaise Matuidi à Corentin Tolisso.