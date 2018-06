De Gea et ce Ronaldo si connu...

L’Espagne apparaît quasi-systématiquement parmi les favoris pour la Coupe du monde. Impériale en phase de qualifications, la sélection espagnole a enchaîné en martyrisant notamment l’Argentine au printemps (6-1). Les matches références ne manquent pas mais tout cela n’aura plus aucune importance lors du premier match face au Portugal d’un certain Cristiano Ronaldo, vendredi.

"On sait que c’est toujours bien de débuter du bon pied ces phases de groupe courtes et intenses. Le premier match est toujours important, encore plus contre un rival aussi fort que le Portugal. On doit jouer ce match comme lors de la phase de qualifications, c’est-à-dire en s’appuyant sur notre philosophie de jeu", glisse pour Marca un David de Gea qui ne veut surtout pas limiter le Portugal au simple Ronaldo. Au passage, les deux joueurs auraient pu évoluer ensemble au Real sans cette histoire de fax et seront peut-être coéquipiers si CR7 revient un jour à Manchester United…

Toujours est-il que De Gea n’a pas manqué de se montrer élogieux: "Cristiano a été beaucoup étudié. Tout le monde connaît un joueur comme Ronaldo. C’est un des meilleurs du monde et en plus, il a avec lui une grande sélection, championne d’Europe et qui est dans une bonne dynamique. Ce sera un match très dur." De fait, un éventuel vainqueur aurait déjà un pied en 8e de finale…