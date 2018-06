De Gea dans le doute

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de Premier League, si ce n’est le meilleur, David De Gea déçoit depuis le début de la Coupe du monde. Il s’est ainsi troué de manière spectaculaire dès le premier match face au Portugal (3-3), avec une énorme faute de main sur le deuxième but de Cristiano Ronaldo.

Pas franchement rassurant depuis, il est contesté en Espagne où, selon les sondages effectués sur les différents sites spécialisés, à l’image de celui du quotidien AS, 50% des internautes souhaitent qu’il ne soit plus titulaire. Et si Kepa Arrizabalaga, le gardien de Bilbao, a un temps été pressenti pour le remplacer, Fernando Hierro a assuré que De Gea tiendrait bien sa place dimanche en huitièmes de finale contre l’hôte russe.

Soutenu par son sélectionneur, il l’est également par son entraîneur à Manchester United, José Mourinho, qui lui a envoyé un message en ce sens selon la presse anglaise, mais aussi par ses coéquipiers, comme Thiago Alcantara en conférence de presse.

"David évolue au poste le plus difficile, et si vous ne l’avez jamais vu avec United ou en sélection, vous devriez le faire. Faites aussi votre auto-critique et reconnaissez à quel point c’est un grand gardien. C’est le meilleur de Premier League, il bosse comme un p*tain d’animal. On a énormément confiance en lui, mais on a trois grands gardiens", a ainsi tonné un Munichois remonté.