Dani Alves forfait pour le Mondial !

Arrivés l’été dernier au PSG, Neymar et Dani Alves ne garderont pas que des bons souvenirs de leur première année parisienne. Alors que le premier nommé se remet tout juste de sa blessure au pied droit, après deux mois de convalescence, le deuxième passe à son tour par la case infirmerie, au pire moment de la saison.

Touché au genou droit mardi lors de la finale de la Coupe de France remporté par les champions de France face aux Herbiers (2-0), le latéral droit est officiellement forfait pour la Coupe du monde, comme l'a confirmé la fédération brésilienne (CBF) vendredi.

Trois noms pour le remplacer

Victime d’"une forte désinsertion du ligament croisé antérieur avec une entorse postéro-externe", comme l’a révélé le club parisien mercredi, l’arrière droit, qui ne passera pas sur la table d'opération, aurait besoin de six semaines avant de pouvoir s’entraîner normalement, comme l’a constaté Rodrigo Lasmar, le médecin de la sélection brésilienne, qui avait opéré Neymar début mars, mais pourrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Un coup dur pour la Seleçao et son sélectionneur Tite, qui dispose de plusieurs solutions pour remplacer l’expérimenté défenseur, capitaine lors des gros matches et qui devait participer à son troisième Mondial en Russie. Fagner (Corinthians), Danilo (Manchester City) et Rafinha (Bayern Munich) sont les trois principaux noms cités pour le remplacer dans la liste, qui sera dévoilée le 14 mai.