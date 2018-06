Danemark: Un seul changement pour affronter l'Australie

Pas de surprise dans les compositions d'équipe pour la rencontre Danemark-Australie, comptant pour la 2e journée de la Coupe du monde 2018.

Les Scandinaves, vainqueurs du Pérou (1-0), repartent avec un onze de départ pratiquement inchangé, à l'exception de l'entrée de Lasse Schöne, qui supplée William Kvist (blessé).

Côté australien, on retrouve les mêmes hommes que face aux Bleus (1-2).

Danemark: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen - Schone, Delaney - Poulsen, Eriksen, Sisto - Jorgensen.

Australie: Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich - Jedinak, Mooy - Reckie, Rogic, Kruse - Nabbout.

Australia, your starting XI is in!



⚽️ Denmark v @Socceroos

Samara Arena

⌚️ 10pm AEST, 9:30pm ACST, 8pm AWST

LIVE on @OptusSport and @TheWorldGame #GoSocceroos pic.twitter.com/PlNiWtAg3E