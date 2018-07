Dalic: "En finale, on n’accorde pas ce genre de penalty"

Lucide à l’issue de la finale perdue par la Croatie contre la France, ce dimanche à Moscou (4-2), Zlatko Dalic, le sélectionneur croate, a tenu en premier lieu à féliciter les Bleus, fier de ses troupes mais notant avec recul: "On ne peut pas obtenir un bon résultat quand on encaisse quatre buts…"

Pour autant, l’intéressé déplore le scénario qui a permis aux Tricolores de reprendre l’avantage peu avant la pause, sur un penalty de Griezmann consécutif à une main de Perisic dans la surface: "Normalement, je ne fais pas de commentaires sur l'arbitrage, mais je vais quand même dire que dans une finale de Coupe du monde on n'accorde pas ce genre de penalty. Ce qui n'enlève rien au mérite de la France…"

Et Zlatko Dalic d’ajouter: "On a manqué un peu de chance, peut-être qu'on en avait eu sur les six premiers matches, mais pas aujourd'hui. Mais je veux féliciter mes joueurs pour leur match, qui est probablement le meilleur qu'on ait fait dans ce tournoi. Nous l'avons contrôlé mais nous avons encaissé des buts. Contre une équipe comme la France, on ne peut pas se permettre ce type d'erreurs."