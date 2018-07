Croatie: Pour Rakitic, Modric "mérite le Ballon d'Or"

La Croatie défie la France, dimanche à Moscou (à 17h), en finale de la Coupe du monde.

En attendant ce grand événement, Ivan Rakitic s'est confié vendredi en conférence de presse sur son coéquipier Luka Modric.

Pour le milieu du barça, son homologue du Real Madrid et capitaine en sélection "mérite le Ballon d'Or". "Je suis certain que les gens de la Fifa le savent déjà, mais on n’a pas besoin de ça, poursuit Rakitic. Luka ne veut pas de tout ça, il veut simplement gagner la Coupe du monde. Tout le reste franchement, c’est du bonus".