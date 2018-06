Croatie-Nigeria: Les compos probables

Ce samedi, à partir de 21 heures, la Croatie affronte le Nigeria pour le compte de la 1ère journée du groupe D qui aura vu l'Argentine et l'Islande batailler un peu plus tôt dans l'après-midi. Et voici les compositions de départ attendues des deux équipes, respectivement dirigées par Zlatko Dalic et Gernot Rohr.

Croatie: Subasic - Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic - Modric, Rakitic - Perisic, Kramaric, Rebic - Mandzukic.

Nigeria: Uzoho - Idowu, Abdullahi, Omeruo, Troost-Ekong - Ndidi, Etebo, Moses, Iwobi, Mikel Obi - Ighalo.